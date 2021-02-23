ABD'de yakıt treniyle tırın çarpıştığı kazada, korkunç bir yangın meydana geldi

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Amerika'nın Teksas eyaletinde, kömür ve akaryakıt tankeri taşıyan hareket halindeki trene, yan tarafından bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle olay yerinde büyük bir yangın meydana geldi.

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Tren makinisti ve tır şoförünün kaza almadan kurtuldukları öğrenilen olayda, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

BİR EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Kazanın meydana geldiği yerde bulunan bir ev, yangının sıçramasıyla tamamen küle döndü. Ekipler ise yangınla ilgili bilançoyu ve kazanın kesin sebebini yapacakları inceleme sonrası açıklayacağını duyurdu. Edinilen bilgiye göre korkunç yangının meydana geldiği olayda, trenin kömür ve akaryakıt taşıdığı ve 5 vagondan oluştuğu öğrenildi.