ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş - Son Dakika

Flaget, Bonner County Şerif Bürosu tarafından 10 Eylül'de zanlının Idaho'ya bağlı Clark Fork kentindeki evinin dışındaki "bir araçta hareketsiz halde" bulunmuştu.

Dedektiflerin olay yerindeki kanlı mikrodalga fırın ve kana bulanmış bıçağa el koyduğu aktarıldı.

Dava belgelerine göre, Russell"beynini tedavi etmek" için "etten parçalar keserek kendini iyileştirebileceğine" inandığını anlattı.

KALINTILAR KURBANA AİT

3 Eylül'de insan kalıntıları üzerinde otopsi tamamlandı ve Russell'ın evinde bulunan dokunun Flaget'e ait olduğu tespit edildi.

Suçlu bulunması halinde Russell, Idaho'da 1990'larda resmen yasaklanan yamyamlıktan hapse giren ilk kişi olabilir. Russell, davada 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Russell, şerif yardımcılarına kısa süre direndikten sonra tutuklanmıştı. Zanlı Idaho Güvenliği Sağlık Programı'na sevk edilince ekimdeki bir duruşma ertelenmişti. Programın sonuçlarıysa gizli tutuldu.

Russell'ın 28 Aralık'ta değerlendirme duruşmasına çıkması planlanıyor.