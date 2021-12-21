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ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş - Son Dakika

ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş

21.12.2021 09:41
ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş

ABD'nin Idaho kentinde yaşayan James David Russel'a; 70 yaşındaki birinin ölümünün ardından cinayet ve yamyamlık davası açıldı. Evinde insan "dokuları" bulunan 39 yaşındaki Russell, eylülde öldürüldüğü iddia edilen 70 yaşındaki David M. Flaget'le ilgili davada şüpheli durumda.

Flaget, Bonner County Şerif Bürosu tarafından 10 Eylül'de zanlının Idaho'ya bağlı Clark Fork kentindeki evinin dışındaki "bir araçta hareketsiz halde" bulunmuştu.

Dedektiflerin olay yerindeki kanlı mikrodalga fırın ve kana bulanmış bıçağa el koyduğu aktarıldı.

Dava belgelerine göre, Russell"beynini tedavi etmek" için "etten parçalar keserek kendini iyileştirebileceğine" inandığını anlattı.

KALINTILAR KURBANA AİT

3 Eylül'de insan kalıntıları üzerinde otopsi tamamlandı ve Russell'ın evinde bulunan dokunun Flaget'e ait olduğu tespit edildi.

Suçlu bulunması halinde Russell, Idaho'da 1990'larda resmen yasaklanan yamyamlıktan hapse giren ilk kişi olabilir. Russell, davada 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Russell, şerif yardımcılarına kısa süre direndikten sonra tutuklanmıştı. Zanlı Idaho Güvenliği Sağlık Programı'na sevk edilince ekimdeki bir duruşma ertelenmişti. Programın sonuçlarıysa gizli tutuldu.

Russell'ın 28 Aralık'ta değerlendirme duruşmasına çıkması planlanıyor.

ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş

Yamyamlık, ABD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş - Son Dakika
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