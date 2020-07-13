- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı - Son Dakika

- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı

- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı ABD'nin California eyaletinde yanan USS Bonhomme Richard savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

- ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı

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WASHINGTON - ABD'nin California eyaletinde yanan USS Bonhomme Richard savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan San Diego Deniz Üssü'nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 21 kişinin yaralandığı açıklandı. ABD Pasifik Filosu Deniz Yüzey Kuvvetleri Sözcüsü Mike Raney yaptığı açıklamada, 17 denizci ve 4 sivil olmak üzere 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Raney, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti. San Diego İtfaiye Şefi Colin Stowell ise, USS Bonhomme Richard savaş geminin su hattına kadar olan bölümlerinin bir kaç gün daha yanabileceğini dile getirdi.

Yanan 840 metrelik savaş gemisinde yaklaşık 160 mürettebatın bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, limanda demirli olan diğer 2 savaş gemisi USS Fitzgerald ve USS Russell'ın güvenli bir yere tahliye edileceklerini ifade etti.

Öte yandan USS Bonhomme Richard, 2012 yapımı "Savaş Gemisi" ve "Cesaret Eylemi" adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore'de yapılan manevralarda görev almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya - ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı - Son Dakika Dünya
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