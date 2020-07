ABD'de yangın 2 bin 500 dönümlük arazi kül oldu - Son Dakika

ABD'de yangın 2 bin 500 dönümlük arazi kül oldu

Tuba KARA, (DHA)- ABD'nin Nevada eyaletindeki US 395 karayolunun güneyinde, 2 bin 500 dönümlük arazide yangın çıktı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Gardnerville kasabası US 395 yolu güneyinde yangın çıktı. Çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi müdahale etti. Dün akşam üzeri Minden ve Topaz arasındaki Bodie Flat yakınındaki otoyolda, birden fazla bildirilen yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştı.

4 KASABA İÇİN TAHLİYE ALARMI VERİLDİ

Douglas County, Pine View Estates, Out Our Way and Bodie Flat bölgelerindeki sakinler için tahliye kararı verildi. Minden'deki, Carson Valley Inn ve Holiday Inn Express'te tahliye sahaları kuruldu. NV Enerji, bölgedeki tüm hizmetlerini yangın dolayısıyla durdurdu. Yangında can kaybı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.