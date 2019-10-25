Son Dakika Haberleri: Abd'de yangın 2 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika Güncel Abd'de yangın 2 bin kişi tahliye edildi

Abd'de yangın 2 bin kişi tahliye edildi

5 dakika önce

ABD'de yangın 2 bin kişi tahliye edildiABD, (DHA) ? ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çarşamba günü başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın sonucu yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

ABD'de yangın 2 bin kişi tahliye edildi

ABD, (DHA) ? ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çarşamba günü başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın sonucu yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Yangına bin 300 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kaliforniya eyaletinde yer alan üzüm bağları ve şarabıyla ünlü Sonoma bölgesinde Çarşamba günü başlayan 'Kincade Yangını' sonucu 16 bin dönümlük tarım alanı zarar gördü. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle daha da büyüyen yangın nedeniyle binlerce vatandaşın elektriği kesildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre bin 300 itfaiye görevlisinin söndürmeye çalıştığı yangında 49 yapı zarar gördü ve yaklaşık 2 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Ayrıca elektrik kesintilerinin 17 bölgede devam edeceği belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları hale devam ederken, yangının çıkış nedeni incelendiği bildirildi.

Abd'de yangın 2 bin kişi tahliye edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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