ABD'de yangın: 50 dönüm arazi küle döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki, Santa Monica Dağları'nın yakınlarındaki lüks villaların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangında 50 dönüm arazi küle döndü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki, Santa Monica Dağları'nın yakınlarındaki lüks villaların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Bel Air bölgesi olarak bilinen ve dün gece çıkan yangında 50 dönümlük arazi kül oldu.Los Angeles İtfaiye Teşkilatı (LAFD) Bilgilendirme Görevlisi Erik Scott, yangının Kuzey Sepulveda Bulvarı'nın 1300'üncü bloğunda saat 12.13'te çıktığını, Getty Center Drive yakınlarındaki 405 Otoyolunun doğusunda yer aldığı bildirdi. Kaliforniya Otoban Devriyesi ise Getty Center Drive'a giden rampayı yangın nedeniyle kapattı.

YANGIN 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması sırasında yangına müdahele için eyalette bulunan su helikopterlerinin tamamanının kullanıldığını belirtti. Yangın söndürme çalışamalarının 4 saat sürdüğü belirtildi.Olay sırasında 405'inci otoyolda olan ve yangını görüntüleyen Rhoda Nazanin, "Bu bölgede birden fazla yangın oldu. Neyse ki, fazla rüzgar yoktu. Duman güneye doğru yayıldığını görüdüğümüzde endişeye kapıldık" dedi.Henüz nedeni belirlenemeyen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ifade edildi.