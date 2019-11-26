Son Dakika Haberleri: ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı
Son Dakika Dünya ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı

6 saat önce

ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı

ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore şehrinde cinayet suçu nedeniyle 36 yıldır hapis yatan 3 mahkum kararın hatalı olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.


Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart 1983 yılında ortaokul öğrencisi DeWtii Duckett'ı öldürdükleri gerekçesiyle birinci dereceden adam öldürme suçundan ceza aldılar.

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Amerika Birleşik Devletleri, Baltimore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:54 
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