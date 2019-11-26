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ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı
6 saat önce
ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore şehrinde cinayet suçu nedeniyle 36 yıldır hapis yatan 3 mahkum kararın hatalı olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.
Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart 1983 yılında ortaokul öğrencisi DeWtii Duckett'ı öldürdükleri gerekçesiyle birinci dereceden adam öldürme suçundan ceza aldılar.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:54
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