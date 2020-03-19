ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor - Son Dakika Dünya

ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

6 saat önce

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.

ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor, System.String[]

ABD'de yapılan araştırmada, koronavirüsün (Covid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.


Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, virüsün, öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:58 

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