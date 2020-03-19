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ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor
6 saat önce
ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.
ABD'de yapılan araştırmada, koronavirüsün (Covid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.
Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, virüsün, öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:58
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