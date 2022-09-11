En çok arzu edilen oyun konsolları!

Video oyunları yaklaşık olarak 60 yıldır hayatımızda. İlk etapta basit mekaniklere sahip 2 boyutlu olarak hayatımıza giren oyunları artık sanal gerçeklik gözlükleri ile birlikte adeta 3 boyutlu olarak yaşıyoruz. Bilgisayarla oyunlar için en önemli adreslerden biri olsa da oyun konsolları da birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Yapılan ankette en çok istenen oyun konsolları ortaya çıktı

PlayStation 5 veya Xbox Series X gibi konsollar bu konuda da zirveyi oluşturuyor. Bazı konsolların değeri ise sadece en yeni teknolojilere sahip olmasıyla ölçülmüyor. Diğer birçok şeyde olduğu gibi oyun konsollarının nadir olması da onları daha cazip hale getiriyor.

Sony açıkladı! İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

ABD'de yapılan bir araştırma da kullanıcılar tarafından en çok istenen konsolları bir araya getiriyor. Ortaya çıkan sonuç ise bir hayli şaşırtıcı. Çünkü en çok tercih edilen oyun konsolu en eski ya da en nadir olmaktan oldukça uzak.

Yapılan oylamada yüzde 11,39 oranında oy alan Gold Minish Cap Game Boy Advance SP altıncı sırada yer alıyor. Bu oldukça özel konsol şu anda çeşitli açık artırma sitelerinde 70 bin ile 95 bin dolar arasında değişen fiyatlarla kendisine alıcı buluyor.

Şimdiye kadar üretilen en pahalı oyun konsolu olan Nintendo Wii Supreme listede beşinci sırada yer alıyor. dışı 2.5 kilogram 22 ayar kaplı olan cihazın yüzeyinde de elmaslar bulunuyor. 365 bin dolar değerinde olduğu söylenen konsol, verilen oyların yüzde 14,63'ünü aldı.

Nintendo 64DD bir diğer nadir konsol olarak karşımıza çıkıyor. Nintendo'nun sadece Japon pazarı için ürettiği bu konsol, oyların yüzde 16,67'sini alarak dördüncü sıraya yerleşiyor. 7 bin 800 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Nintendo 64DD, Super Mario 64 ve Legend of Zelda: Ocarina of Time gibi oyunlarla birlikte bir efsane olarak kabul edilebilir.

Yüzde 18,37 oyla Nintendo PlayStation, piyasadaki en popüler üçüncü nadir konsol olarak öne çıkıyor. Sony ve Nintendo ortaklığının ilk ürünü olan konsolun ömrü çok uzun olmadı. Sadece 200 adet üretilen oyun konsollarının değerinin 360 bin doların üzerinde olduğu düşünülüyor.

Bir diğer nadir oyun konsolu olan Atari Cosmos, ankete katılanların yüzde 18,71'inin oyunu almayı başardı. Üretilen konsollardan günümüze sadece 6 adet ulaştığı düşünülürken değerinin de oldukça yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Listenin tepesinde ise oyların yüzde 20,24'ünü alan PS4 20th Anniversary Edition yer alıyor. 2014 yılında PlayStation'ın 20. yaşını kutlamak için toplamda 12 bin 300 adet üretildi. O dönem 499 dolardan satışa sunulan konsolların değerinin de oldukça yükselmiş olduğunu tahmin ediyoruz.

Bahsi geçen konsolların hepsi birbirinden özel. Peki siz hangi oyun konsoluna sahip olmak isterdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.