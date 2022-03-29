ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı

29.03.2022 17:36
ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı

NEW ABD'de yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın 6 puan önünde çıktı.

NEW ABD'de yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın 6 puan önünde çıktı.

Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart'ta gerçekleştirilen ankette, ülke genelinden 1990 seçmene "Eğer 2024 seçimleri şimdi yapılsaydı oylarınızı kime verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 47'si oylarını Trump'a, yüzde 41'i Biden'a vereceklerini belirtirken, yüzde 12'si de kararsız olduklarını kaydetti.

Seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a rakip olması ihtimaline karşı ise ankete katılanların yüzde 38'i oyunu Harris'e vereceğini, yüzde 49'u Trump'ı tercih edeceğini ifade etti.

Harvard CAPS-Harris Poll anketinin eş direktörü Mark Penn, Trump'ın hem Biden hem de Harris'ten önde çıkmasının eski başkanın popülaritesinin hala devam ettiğini, Biden yönetiminin ise mevcut zorluklar hakkında seçmenleri ikna etmede sorun yaşadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceği konusunda daha önce defalarca imada bulunmuştu.

Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde, Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken, onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.

YORUMLAR
500
ABD'de 'süper zenginler' bütçe açığını kapatabilir mi? ABD'de 'süper zenginler' bütçe açığını kapatabilir mi? ABD'de Günlük Kovid-19 Aşı Sayısı 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyelere Geriledi ABD'de Günlük Kovid-19 Aşı Sayısı 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyelere Geriledi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Joe Biden, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:48:23. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de yapılan farazi seçim anketinde Trump Biden'a 6 puan fark attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement