ABD'de yapılan Kovid-19 testlerinin sayısı 2 milyonu aştı - Son Dakika
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ABD'de yapılan Kovid-19 testlerinin sayısı 2 milyonu aştı

52 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu.

ABD'de yapılan Kovid-19 testlerinin sayısı 2 milyonu aştı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Virüs ile mücadelede emeği geçen herkese teşekkür eden Trump, "Şu anda neler olduğunu ve bizim nerede durduğumuzu biliyorsunuz. Umuyorum ki çok ama çok yakın bir zamanda ülkemizin çarkları yeniden dönmeye başlayacak. Halkımız, hep birlikte milletimiz, tarihindeki en asil bölümü yazıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da yoğun bakımdan çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Trump, Johnson'a acil şifalar diledi.

Trump, "ABD'de şu ana kadar yapılan testlerde 2 milyonu geçtiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemiz için önemli bir kilometre taşı." dedi.

Hastaneler kuran Mühendis Birliklerine ve FEMA'ya övgü

ABD Ordusuna bağlı Mühendis Birlikleri ile ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA), ülke genelinde kurduğu 21 geçici hastane ile 17 bin yatak kapasitesi oluşturduğunu belirten Trump, "Mühendis Birlikleri ve FEMA muhteşem iş çıkarıyor." dedi.

Trump, ülkedeki sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu kişisel koruma ekipmanları başta olmak üzere birçok tıbbi malzemenin, başka ülkelerden satın alınarak ABD'ye gelmesini sağlayan projeye de işaret ederek, "Air Bridge projesi kapsamında, ülkemize 24 uçak dolusu tıbbi malzeme geldi. Yakın zamanda 49 uçağın daha gelmesi bekleniyor." diye konuştu.

ABD'de virüse yönelik ilaç çalışmalarına da işaret eden Trump, "Şu anda koronavirüse yönelik 19 tedavi test ediliyor. 26 tedavi ise aktif planlama ya da klinik deney aşamasında." bilgisini paylaştı.

Virüs nedeniyle insanların karşılaştığı ekonomik zorlukların önüne geçmek için de çalıştıklarını belirten Trump, "Öğrenim kredisi ödemelerini 6 ay boyunca erteleme kararı aldık." dedi.

"Başka ülkelere solunum cihazı noktasında yardım etmeye başlayacağız"

Trump, bir muhabirin "Ülkede çarkların yeniden dönmesi ve insanların işine dönmesi için ülke çapında yeterli test sistemini kurmanız gerekmez mi?" sorusuna ise Trump, "Bunu yapmak isteriz. Yapıp yapamayacağımızı da göreceğiz. Ama bu gerekli mi? Hayır. 325 milyon insandan söz ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki virüs vakaları ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin ise Trump, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür." dedi.

Trump, eyaletlere gerekli sağlık ekipmanlarının gönderilmesi konusunda da iyi iş çıkardıklarını vurgulayarak "Solunum cihazına gereksinim duyan çok fazla vaka duymuyoruz. Yakında, başka ülkelere solunum cihazı noktasında yardım etmeye başlayacağız. Şu anda gayet iyi durumdayız." dedi.

ABD, 2 milyondan fazla test yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptığı açıklamada, "Yapılan test sayısında 2 milyonu geçtik. Her gün 100 binden fazla test yapıyoruz. Çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle yaşamını kaybedenler için de çok üzgün olduğunu belirten Pence, "Şu ana kadar 16 binden fazla insan virüsten öldü. Bunlar sadece bir rakam değil, hepsi birer hayat." diye konuştu.

"Ölü sayıları kötü ama hastaneye yatırılanlar az"

Doktor Anthony Fauci ise virüsün ilerleyişine ilişkin, "Ölü sayıları bakımından çok kötü bir hafta geçirdik. Ancak New York'ta hastaneye yatırılan vakaların sayısında bir düşüş söz konusu. Burada sosyal mesafenin önemini görüyoruz. Lütfen, kurallara uymaya devam edelim." uyarısında bulundu.

Doktor Deborah Birx ise test yapılan kişilerin yaş istatistiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Test yapılan 25 yaş altındaki 200 binden fazla kişinin yüzde 11'i pozitif, 25-45 yaşlarındaki 500 binden fazla kişinin yüzde 17'si, 45-65 yaşlarındaki 500 binden fazlasının yüzde 21'i, 65-85 yaşlarındaki 200 binden fazlasının yüzde 22'si ve 85 yaşın üzerindeki 30 bin kişiden yüzde 24'ü pozitif çıktı."

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Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:48 Kaynak: AA

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