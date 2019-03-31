ABD'de Yargıç Obama'nın "Sondaj Kararını" Yeniden Yürürlüğe Soktu
1 saat önce
– ABD Bölge Yargıcı Sharon Gleason, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında Arktik ve Atlantik okyanuslarında petrol ve doğalgaz için sondaj yapılmasına izin veren bir kararnameyi imzalayarak "yetkilerini aştığı" kararını verdi.
– ABD
Bölge Yargıcı Sharon Gleason, ABD Başkanı Donald Trump
'ın 2017 yılında Arktik ve Atlantik okyanuslarında petrol ve doğalgaz için sondaj yapılmasına izin veren bir kararnameyi imzalayarak "yetkilerini aştığı" kararını verdi.
Gleason, ABD'nin önceki Başkanı Barack Obama
'nın 2016 yılında söz konusu sondaj faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin imzaladığı kararnamenin, "Kongre yürürlükten kaldırmadığı sürece geçerli olacağını" belirtti.
Kararnamenin, "Obama'nın 2015 ve 2016 yıllarında sondaj faaliyetlerine son verme kararının süresiz olduğuna işaret ettiğini" dikkat çeken Gleason, bu nedenle yasaların yeni bir kararnameyle değiştirilemeyeceğini vurguladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:47 Kaynak: DHA
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