Binance Kurucu Ortağı Yi He, Zhao'nun ABD'deki Durumunun Olumlu Olduğunu Belirtti - Son Dakika
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Kripto

Binance Kurucu Ortağı Yi He, Zhao'nun ABD'deki Durumunun Olumlu Olduğunu Belirtti

Binance'in kurucu ortağı Yi He, eski CEO Changpeng Zhao'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı hukuki sürecin genel olarak sakin ve olumlu olduğunu belirtti. Zhao, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve 50 milyon dolarlık bir cezayı kabul ederek CEO'luk görevinden ayrılmıştı. Zhao'nun 2024'teki ceza duruşmasında 18 ay hapis cezası alması bekleniyor.

19.04.2024 12:42  Güncelleme: 12:47
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Binance'in kurucu ortağı Yi He, eski CEO Changpeng Zhao'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde karşı karşıya olduğu hukuki zorluklarla ilgili umutlu bir tablo çizdi. Dubai'de yapılan bir toplantıda konuşan He, Zhao'nun mevcut durumunun genel olarak sakin ve olumlu olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, Zhao'nun yaklaşan ceza duruşması öncesinde kripto para camiasında geniş yankı uyandırdı.

Yi He Zhao'nun ABD'deki Pozitif Durumuna Işık Tuttu

Binance'in kurucu ortağı Yi He, şirketin eski CEO'su Changpeng Zhao'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı durumu "olumlu" olarak nitelendirdi. Yi He, Zhao'nun ABD'de yaşadığı sürecin sakin ve kontrol altında olduğunu belirtti ve mevcut koşullar dikkate alındığında bu durumun en iyi senaryo olduğuna inandığını ifade etti.

Changpeng Zhao, geçtiğimiz yılın sonlarında ABD'de kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve 50 milyon dolarlık bir cezayı kabul ederek CEO'luk görevinden ayrıldı. 30 Nisan 2024 tarihinde ceza duruşması gerçekleştirilecek olan Changpeng Zhao'nun 18 ay hapis cezası alması gündemde olsa da savcılar daha uzun bir ceza talebinde bulundu.

Kripto para borsası Binance ayrıca, kara para aklama ve lisanssız para transferi işi yapmak suçlarından dolayı toplamda 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Şirket, son birkaç yıl içerisinde müşteri tanıma ve kara para aklama tespit süreçlerinde önemli iyileştirmeler yaptığını belirtti.

Son olarak Zhao'nun istifa etmesinin ardından Richard Teng, Binance'in icra kurulu başkanı olarak atandı. Teng, 2021 yılında Binance Singapur'un CEO'su olarak şirkete katılmış ve sonrasında MENA bölgesi başkanlığı gibi görevleri yürütmüştü.

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Son Dakika Kripto Binance Kurucu Ortağı Yi He, Zhao'nun ABD'deki Durumunun Olumlu Olduğunu Belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binance Kurucu Ortağı Yi He, Zhao'nun ABD'deki Durumunun Olumlu Olduğunu Belirtti - Son Dakika
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