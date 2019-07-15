Son Dakika Haberleri: ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı
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ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı

2 saat önce

ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Biriminin, ülkedeki yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarını başlattığı bildirildi.

ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı, System.String[]
ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Biriminin, ülkedeki yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarını başlattığı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:47 
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