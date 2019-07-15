ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı
2 saat önce
ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Biriminin, ülkedeki yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarını başlattığı bildirildi.
ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Biriminin, ülkedeki yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarını başlattığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:47
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