ABD'de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey'i tehdit etti - Son Dakika

ABD'de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey'i tehdit etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan Erivan Üniversitesinde sözde öğretim üyesi olarak çalışan Lusine Sahakyan hakkında yaptıkları açıklamalardan sonra sosyal medya üzerinden kendine ABD'de yaşayan Ermeniler tarafından...

ABD'de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey'i tehdit etti, System.String[]

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan Erivan Üniversitesinde sözde öğretim üyesi olarak çalışan Lusine Sahakyan hakkında yaptıkları açıklamalardan sonra sosyal medya üzerinden kendine ABD'de yaşayan Ermeniler tarafından tehdit içerikli yazılı ve sözlü saldırı olduğunu belirtti.

ASİMDER Genel Merkezi olarak yaptıkları çalışmalar ve Karadeniz bölgesinde yaşayan Hemşin Türkleri üzerine oyun oynayan Ermeni lobisinin oyunlarını bozduklarından dolayı, ABD'de yaşayan Ermeni lobisi ve Türkiye'de ki destekçileri FETÖ ile PKK terör örgütü üyelerinin de rahatsız olmasından dolayı sosyal medya siteleri üzerinden şahsına ve dernek yöneticilerine sözlü, yazılı tehdit edildiklerini söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Avrupa ve özellikle ABD'de yaşayan Ermeni lobisi üyelerinin yaptığımız faaliyetlerden dolayı Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerimizde hareket edemez hale geldiklerini görmekteyiz. Yaptıkları her ırkçı ve insanları kandıran yalan tarihlerinin karşısında ASİMDER yöneticileri ve üyelerini bulmuşturlar. Ayrıca bu bölgelerimize sözde turist ve araştırmacı yazar adıyla gelip ajanlık yapan Ermeni asıllı lobi üyelerini de deşifre etmemizden dolayı eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar. Bu ajanlardan en önemlisi ve Karadeniz tarihi üzerinde yalanlarıyla oynama yapan Ermenistan Erivan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lusine Sahakyan'dır. Bu insanı deşifre ettiğimiz günden beri ABD'de yaşayan Ermeniler yazılı ve sözlü olarak şahsıma hakaret içerikli mesajlar göndermektedirler. Bunların öncüsü ABD'de yaşayan Eduard Enfiajyan bulunmaktadır. Şahsıma ait sosyal medya sayfalarıma gönderdiği yazılı ve sözlü tüm tehdit içerikli mesajlar güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir. Bu tür tehditler ne şahsımı nede ASİMDER yöneticilerimizi yıldırmayacaktır. FETÖ ve PKK terör örgütü üye veya sempatizanları da ne yaparlarsa yapsınlar bizler 1915 yılında Ermeni çetecilerin yaptıkları katliamları toplumumuza anlatmaktan bir adım bile geri durmayacağız" dedi.

Ülkeye giriş yapan turist veya araştırmacı yazarlara bölge Valiliklerinin dikkat etmesini belirten Gülbey, "Bu yabancı uyruklu insanların şehirlerimizde yaptıkları video çekimleri veya köy ziyaretleri için İl Valiliklerimizden izin istediklerinde iyice incelenip verilmesi yönünde ASİMDER Genel Merkezi olarak arzusu içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Ermeniler, ASİMDER, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey'i tehdit etti - Son Dakika

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