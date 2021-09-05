ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi

Sosyal medya platformu YouTube'da bir hesap, Philadelphia'nın en tehlikeli bölgelerinden biri olan Pensilvanya'daki uyuşturucu bağımlısı evsiz insanların görüntülerine yer verdi. Herkesin gitmek istediği ve Amerikan rüyası olarak akıllara yer etmiş ABD sokaklarından gelen bu görüntüler görenleri korkuttu.

GÖRÜNTÜLER İÇLER ACISI

Söz konusu görüntülerde, caddelerdeki insanların içler acısı hali kameralara yansıdı. Pek çok insanın yarı baygın olduğu ve çevresindeki hiçbir şeyin farkında olmadığı görüldü.

BÖLGEDE ÖLÜMLER ÇOK FAZLA

YouTube hesabı, bölgenin Doğu Sahili'ndeki en büyük uyuşturucu pazarı olduğunu belirtti. Bölgede yüksek dozda uyuşturucudan dolayı çok fazla ölümün yaşandığı iddia edildi.