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ABD'de yaşayan iki Türk, Covid-19 test kiti ürettiklerini açıkladı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) yaşayan iki Türk, 3 ila 10 dakikada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan iki Türk, 3 ila 10 dakikada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı.
Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, ürettikleri kitin bir damla kanla Covid-19'u test edebildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:04
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