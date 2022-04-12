ABD'de yaşayan Türk bilim insanından Karacabey'deki okul kütüphanesine destek - Son Dakika
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ABD'de yaşayan Türk bilim insanından Karacabey'deki okul kütüphanesine destek

12.04.2022 17:11
ABD'de yaşayan Türk bilim insanından Karacabey'deki okul kütüphanesine destek

ABD'de yaşayan bilim insanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Karacabey ilçesinde mezun olduğu Atatürk İlkokulunun kütüphanesine destekte bulundu.

ABD'de yaşayan bilim insanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Karacabey ilçesinde mezun olduğu Atatürk İlkokulunun kütüphanesine destekte bulundu.

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akademik çalışmaları sayesinde aldığı ödüllerle okuluna destek olan Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akçiğit'in yardımıyla baştan aşağı yenilenen, daha güzel ve verimli bir hale dönüşen Atatürk İlkokulu Kütüphanesi yeni yüzüyle öğrencilerin kullanımına açıldı.

Okulu ziyaret eden Ufuk Akçiğit, kütüphanenin son halini çok beğendi. Okuldaki eğitim uygulamaları ve projeleri hakkında bilgi alan Akçiğit, okula ve kütüphaneye desteğinin süreceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de yaşayan Türk bilim insanından Karacabey'deki okul kütüphanesine destek - Son Dakika


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