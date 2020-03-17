ABD'de yaşayan Türk çift, Kovid-19 test kiti üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de yaşayan Türk çift, Kovid-19 test kiti üretti - Son Dakika

ABD'de yaşayan Türk çift, Kovid-19 test kiti üretti

6 saat önce

NEW ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, bir damla kanla 3-10 dakikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı.

ABD'de yaşayan Türk çift, Kovid-19 test kiti üretti, System.String[]

NEW ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, bir damla kanla 3-10 dakikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı.

Pala çifti, yaptıkları açıklamada, California'nın San Diego kentinde kurdukları "Confirm Biosciences" adlı şirketlerinde yaptıkları çalışmaları aktardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının kısa sürede test edilmesi yönünde yürüttükleri çalışmanın bir ay önce sonuçlandığını belirten Pala çifti, üretim aşamasına geçtiklerini ifade etti.

Pala çifti, dünyayı etkileyen virüs karşısında bir şeyler yapmaları gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekibimizle gece-gündüz buna yoğunlaştık. 'Hastanelerin laboratuvarlarında kısıtlı imkanlarda çok pahalıya mal olan ve uzun zamana yayılan testleri daha kısa sürede ve çabuk nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye nasıl umut, çare oluruz' diye yola çıktık. Test kitlerini Çinli ortağımızla üreterek piyasaya sürdük. CE işaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (Lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı."

" Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz"

Üretilen kitleri hastanelere ve sağlık kuruluşlarına satarak doktorların kısa sürede test yapmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını amaçladıklarını belirten Pala çifti, günde 500 bin test üretme kapasitesine sahip olduklarının altını çizdi.

Pala çifti, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz. Sağlık Bakanlığıyla iş birliğine hazırız. Bize www.confirmbiosciences.com sitemizden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

İlk şirketi evin garajında kurdular

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra master eğitimi için 1997'de ABD'ye gelen Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, çok küçük bir sermaye ile evlerinin garajında kurdukları TestCountry (Test Ülkesi) adlı şirket ile iş hayatına atıldı.

Pala Çifti, saç teli yardımıyla uyuşturucu tespitinden, DNA ve sperm sayımı, hamilelik ve kısırlık testleri gibi evde uygulanabilecek çeşitli sağlık ürünlerini geliştirerek internet üzerinden satışa sundu.

1999'da kurdukları Confirm Biosciensces adlı ikinci şirket ile dünya markası haline gelen Pala ailesinin ABD genelinde ve uluslararası düzeyde birçok ödülleri bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Confirm Biosciences, Zeynep Ilgaz Pala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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