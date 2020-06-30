ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi - Son Dakika

ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu duyurdu.Öz yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme" diye konuştu.

"BU ŞİMDİYE KADAR ÖLÜM ORANINI AZALTAN TEK İLAÇ"

"Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı" diyen Öz şu ifadelere yer verdi:   "İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterildiğini ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirdi. Araştırma başındaki Profesör Pete Horby konuyla ilgili, bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç, ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor, büyük bir sonuç"

'VATANDAŞ OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN' Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgınına ilişkin her bireyin kendisini koruması gerektiğinin altını çizerek, "İlaç ucuz o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilinir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen bu süreçte siz de vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın maske takın ve sosyal mesafeye dikket edin' dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Mehmet Öz, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:18:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]