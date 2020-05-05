ABD'de yaşayan Türk iş insanı anlattı: Amerika'da ekonomi zorda, açlık artıyor - Son Dakika
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ABD'de yaşayan Türk iş insanı anlattı: Amerika'da ekonomi zorda, açlık artıyor

6 saat önce

Koronavirüs (covid-19) salgını 20,5 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye diz çöktürmeye devam ediyor.

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Koronavirüs (covid-19) salgını 20,5 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye diz çöktürmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle ülkede yaklaşık 1 ila 1,5 ay daha et sıkıntısının yaşanacağı belirtiliirken, uzmnlar açlık için uyarılarda blunuyor. Demirören Haber Ajansı'na  konuşan Florida eyaletinin Miami şehrinde et işleme tesisi bulunan Türk iş insanı Ongun Kocabaş,?" Salgın büyük gıda zincirlerini etkiledi. 20'den fazla işletme iflas bayrağı çekti. Eğer bu durum 1-1,5 ay daha devam ederse süpermarketler fiyatlarını daha da arttıracaktır. Et fiyatları yüzde 50 arttı" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs (covid-19) salgını 20,5 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye diz çöktürmeye devam ediyor. ABD genelinde tedbir amacıyla restoranların sadece paket servis hizmetini vermesi nedeniyle Amerikalılar süpermarketlerdeki et reyonlarına akın etti.  ABD'deki ekonomik durumu ve kapanan et işleme tesisleriyle ilgili Miami'deki et ürünleri üreticisi Ongun Kocabaş, DHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

'ABD DÜNYANIN EN ÇOK ET TÜKETEN ÜLKESİ'

Kocabaş ülkede et sorununun olduğunu söyleyerek,  "Amerika dünyanın en çok et tüketen halkı. Örnek vermek gerekirse Türkiye'de kişi başı et tüketimi 25 kilogramken bu rakam Amerika'da kişi başı et tüketimi 125 kilogramdır. Ülkedeki et ihtiyacının yüzde 75'ini 4 büyük firma karşılıyor. 4 büyük firmanın binlerce çalışanı var" dedi.

ET SEKTÖRÜNDE VİRÜS BİLANÇOSU: 5 BİN VAKA, 13 ÖLÜM VAR

Miami'deki Türk iş insanı Kocabaş, ABD'nin özellikle et üreten, diğer sektörel faaliyetler yürüten fabrikalarda önlem almadığını ifade ederek, "Çalışanların ifadelerine bakılırsa bu 4 büyük firma salgından sonra çalışanlarına herhangi bir koruyucu ekipman ya da maske sağlamamış. Bunun etkisiyle virüsün fabrikalarda yayılma hızı artmış ve şu an 5 bin çalışanda virüs tespit edildi ve 13 vefat gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"ABD'DE 46 ET İŞLETMESİ KAPANDI"

Salgının  ABD ekonomisini vurduğunu söyleyen Kocabaş, "Şu an Amerika'da 46 et işleme tesisi kapandı ve bu işletmeler Amerika'nın günlük ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyordu. Bu işletmelerin kapanmasıyla birlikte çiftliklerde canlı hayvan doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Çiftlik sahipleri hayvanlarının bir kısmını öldürmek durumunda kaldılar. Bu olaylar et ürünleri, yumurta ve süt gibi ürünlerinin fiyatlarını arttırdı. Salgının öncesine göre et fiyatlarında yüzde 50, hatta yüzde 60 artış var" dedi.

'HALK ET REYONLARINA AKIN ETTİ'

Kocabaş, hükümetin çıkardığı yasayla et tesislerinin kapanmasının engellendiği, bunun ise halkın et reyonlarına akın etmesine neden olduğunu belirterek, "Hükümet yasa çıkararak et işleme tesislerinin kapanmasını engelliyor. Ayrıca bu yasa, et işletme tesisinde çalışmak istemeyen personelin işsizlik maaşını almasını engelledi. Bu yasa daha çok et işleme tesislerinin kapanmasını önlüyor fakat kapalı olan tesislerin nasıl açılacağı soru işareti. Kapanan tesislerin açılması ancak sosyal mesafeyle mümkün olacaktır. Bu da işletmelerin yüzde 50 ya da daha az kapasiteyle kapanacağı anlamına geliyor. Bu haberleri gören tüketiciler süpermarketlere hücum ettiler. Şu an süpermarketteki et reyonları boş ve bunun birkaç hafta daha sürmesi öngörülüyor. Amerika'da 1-1,5 ay daha et bulma sıkıntısı yaşanacak" dedi.

ABD'DE KORONAVİRÜSTEN EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR VE AÇLIK ARTIYOR

Türk et işletmecisi Kocabaş  salgın nedeniyle kötü giden ABD ekonomisini şu sözlerle anlattı: "Salgın büyük gıda zincirlerini etkiledi. Eğer bu durum 1-1,5 ay daha devam ederse süpermarketler fiyatlarını daha da arttıracaktır. Restoran ve otel işletmecileri salgından dolayı zor günler geçiriyor. Kimileri kapalı kimileri de paket servis yapıyor. Bu olaylar onlara büyük bir darbe vuracaktır. Böylelikle bazı küçük ve orta boy işletmeler tamamen kapanacaktır. Şu an Amerika'da koronavirüs salgınından dolayı ekonomik kriz yaşanıyor ve açlık artıyor. Yardım kuruluşları halka gıda yardımında bulunuyorlar. Durum böyleyken et fiyatlarındaki bu denli artış dar gelirli halk için etin lüks bulunması zor bir ürün haline geleceği anlamına geliyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:28 Kaynak: DHA


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