Son Dakika Haberleri: ABD'de Yaşayan Türk Profesör, Kızını Öldürdü Ardından İntihar Etti

ABD'de Yaşayan Türk Profesör, Kızını Öldürdü Ardından İntihar Etti

2 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve ocak ayında eşinden boşandığı belirtilen Türk Profesör Ayhan Ayteş (48), üç yaşındaki kızı Ela Deniz'i öldürdükten sonra intihar etti.

ABD'de Yaşayan Türk Profesör, Kızını Öldürdü Ardından İntihar Etti, System.String[]
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve ocak ayında eşinden boşandığı belirtilen Türk Profesör Ayhan Ayteş (48), üç yaşındaki kızı Ela Deniz'i öldürdükten sonra intihar etti.

Olay geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Florida eyaletinde yaşandı. Daha önce Güney Florida Üniversitesi'nde iletişim sahasında 'sanal gerçeklik' üzerine ders veren Ayteş'in, kızı Ela Deniz'i hafta sonu için eski eşi Laurel Friedman'dan (38) aldığı; annesine zamanında teslim etmemesi üzerine durumun polise bildirildiği belirtildi. Ayteş'in evine giden polis baba ve kızını yerde cansız şekilde buldu. Laurel Friedman'ın Güney Florida Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevine devam ettiği; Ayteş ve Laurel Friedman'ın görev yaptıkları okulda tanıştıkları ve 2012 yılında evlendikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:01 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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