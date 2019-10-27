Son Dakika Haberleri: ABD'de yaşayan Türklerden "Ermeni tasarısına" karşı çağrı
Son Dakika Güncel ABD'de yaşayan Türklerden 'Ermeni tasarısına' karşı çağrı

ABD'de yaşayan Türklerden "Ermeni tasarısına" karşı çağrı

11 dakika önce

ABD'de yaşayan Türkler, Temsilciler Meclisinde gündeme gelen Ermeni iddialarıyla ilgili bir tasarıya karşı güç birliği oluşturmak için eyalet vekillerine mektup göndermeye başladı.

ABD'de yaşayan Türklerden

ABD'de yaşayan Türkler, Temsilciler Meclisinde gündeme gelen Ermeni iddialarıyla ilgili bir tasarıya karşı güç birliği oluşturmak için eyalet vekillerine mektup göndermeye başladı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde başlatılan kampanyada, ABD'de yaşayan Türklere kendi eyaletlerindeki Kongre üyelerine Ermeni iddialarıyla ilgili tasarıya karşı adım atmaları çağrısında bulunuldu.

"296 sayılı Temsilciler Meclisi tasarısına karşı hareket geçin" sloganıyla yürütülen kampanya çağrısında, özellikle Kaliforniya, New York, New Jersey ve Massachusetts eyaletlerindeki Ermeni lobisinin çabalarına işaret edildi. Bu eyaletlerde yaşayan Türklerin kendi temsilcilerine birer mektup göndererek Ermeni iddialarıyla ilgili tasarının reddedilmesi için girişimde bulunması istendi.

TASC yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABD'de yaşayan çok sayıda Türk, söz konusu mektubu yaşadıkları eyaletlerdeki Kongre üyelerine gönderdi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff tarafından ilk kez 8 Nisan'da gündeme getirilen tasarı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını Türkiye'ye karşı bir tez olarak içeriyor.

Daha önce de ABD Kongresinde çok sayıda Ermeni iddiaları tasarıları gündeme gelmiş ancak hem Türkiye'nin hem de ABD'de yaşayan Türklerin çabalarıyla bu tasarılar, Senato ve Temsilciler Meclisi genel kurullarından geçmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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