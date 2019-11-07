ABD'de yatırım olanakları İZTO'da ele alındı

İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nda düzenlenen "ABD'de Yatırım ve Ticaret" konulu seminerde, Amerika'daki yatırım olanakları ile iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Türkiye ile ABD ticaretinin son 10 yıldır çıkış eğiliminde olduğunu belirterek, "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 20 milyar doları aştı. Bu ticaret hacminde İzmir'in 1.4 milyar Dolar olan payını daha da artırmamız gerekiyor" diye konuştu.



ABD Ticaret Müsteşarlığı İzmir Ateşeliği ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle, "ABD'de Yatırım ve Ticaret" semineri düzenlendi. Ülke tanıtım toplantıları ve ikili iş görüşmesi etkinliklerine oda olarak büyük önem verdiklerini vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, bu kapsamda Türkiye-ABD ilişkilerine katkı sağlayacak etkinliklere de her zaman açık olduklarını söyledi.



ABD Ticaret Müsteşarlığı ofisinin 1993 yılından bu yana İZTO hizmet binasında yer aldığını, bu fiziksel yakınlığı avantaja çevirip iş birliği içinde birçok toplantı ve seminer düzenlendiğini hatırlatan Elmasoğlu, "Türkiye ile ABD ticaretinin son 10 yılı incelendiğinde 2009 yılında 11,8 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin 2018 yılında 20,7 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. ABD 2018 yılında ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı konumunda. Şehrimiz ile ABD ticaret hacmi ise yalnızca 1,4 milyar dolar. İki ülke arasındaki ticarette İzmir'in payını yeterli görmüyor, daha da arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye taşınması adına her zaman iş birliğine hazırız" dedi.



Geliştirilmiş Ticaret Sistemi çağrısı



ABD-Türkiye ticaretinin daha da yukarılara çıkması için Türkiye'nin yeniden Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine dahil edilmesinin önem taşıdığını da belirten Elmasoğlu, şunları söyledi:



"Ülkemizin, ABD ile serbest ticaret anlaşması ya da tercihli ticaret düzenlemesi gibi bir anlaşması olmamasını, ticaretimizin olması gereken seviyede olamaması açısından önemli bir neden olarak görüyoruz. Türk ürünlerinin ABD pazarına girişte kullanmakta olduğu tek sistem, ABD'nin aralarında ülkemizin de bulunduğu ülkelere çeşitli ürünlerde uygulanan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' idi. Bizler aslında, iş dünyası olarak bu ürünlerin kapsamının artmasını temenni ediyorduk; ancak Mayıs ayından itibaren ülkemiz, ekonomisindeki pozitif gelişmeler sebep gösterilerek, listenin dışında tutulmaya başlandı. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi listesinde tekrar yer almamızın iki ülke ticareti açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."



İzmir'de bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirten ABD Ticaret Konsolosu John Coronado da, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması için çalıştıklarını söyledi. Cornado, "Bizim asıl işimiz, denizaşırı ülkelerle Amerika'nın ticaretini geliştirmek. Bu kapsamda da ticaretin kolaylaştırılması ve varsa sorunların çözümü adına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Coronado, Türkiye'nin yeniden Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine dahil edilmesi konusunda da, "Türkiye artık çok daha gelişmiş bir ülke. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin çok daha ötesine geçmiştir. Bu nedenle listeden çıkarıldı. Biz Türkiye ile ticaretimizin geliştirilmesine önem veriyoruz. 2 ay önce Ticaret Bakanımız ve üst düzey yöneticilerimiz Türkiye'ye geldi. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye bizim için çok önemli. Birbirimizle iş yapmak için fırsatlar görüyoruz. Bu kapsamda etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası'na da bize kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Amerika'da eyaletlere göre değişiklik gösteren yatırım olanakları, teşvikler, vergi sistemi, asgari ücret uygulamaları, yatırım ve iş vizesi gibi konularda sunumların yapıldığı iki ayrı oturum gerçekleştirildi. İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri'nin yönetimindeki oturumların ardından, katılımcılardan gelen sorular ilgili uzmanlarca yanıtlandı. - İZMİR