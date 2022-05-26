ABD'de Yeni Anket: Çoğu ABD'liye Göre Mali Durumları "Daha Kötüye Gidiyor" - Son Dakika
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ABD'de Yeni Anket: Çoğu ABD'liye Göre Mali Durumları "Daha Kötüye Gidiyor"

26.05.2022 12:24
ABD'de Yeni Anket: Çoğu ABD'liye Göre Mali Durumları "Daha Kötüye Gidiyor"

NEW YORK, 25 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de yayınlanan The Hill gazetesinde Salı günü yer alan ve son Harvard CAPS/Harris anketinden alıntı yapılan habere göre, ABD'li seçmenlerin çoğunluğu yükselen enflasyon ve yaklaşan bir ekonomik durgunluk endişesi nedeniyle mali durumlarının kötüleştiğini söylüyor.

NEW YORK, 25 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de yayınlanan The Hill gazetesinde Salı günü yer alan ve son Harvard CAPS/Harris anketinden alıntı yapılan habere göre, ABD'li seçmenlerin çoğunluğu yükselen enflasyon ve yaklaşan bir ekonomik durgunluk endişesi nedeniyle mali durumlarının kötüleştiğini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 56'sı, mali olarak işlerin "daha da kötüye gittiğini" belirtti. Bu, ankette şu ana dek kaydedilen en yüksek oran ve geçen aya göre de keskin bir yükseliş gözleniyor. Nisan ayı anketine katılanların yüzde 48'i mali durumlarının zayıfladığını belirtmişti. Diğer yandan, ankete katılanlar arasında mali durumlarının iyileştiğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 20 ile tüm zamanların en düşük seviyesine yakın.

Anketin yardımcı direktörü Mark Penn, "Bu, aylardır tırmanışta olan yıkıcı bir bulgu. Gerçek durumları nasıl olursa olsun ciddi oranda bir çoğunluk bugün ekonomik olarak daha kötü durumda olduğuna inanıyor ve bu da Amerikalı seçmenlerin ruh hali hakkındaki en kritik veri" dedi. The Hill'in haberinde, "Ülke uzun yıllardır görülen en yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıya kalırken, Amerikalılar kişisel mali durumlarına ilişkin karamsar bir bakış açısına sahip. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,3 oranında artarak kabaca son 40 yılın en hızlı artışını kaydetti" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Xinhua

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