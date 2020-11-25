NEW JERSEY - ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor - Son Dakika

NEW JERSEY - ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor

25.11.2020 00:47

Demokrat parti adına görevlendirilen Türk kökenli Amerikalı Derya Taşkın'ın konuşması ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor -10 yıldır Demokrat parti içinde faaliyet gösteren Amerikalı Türk Derya Taşkın, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden için New...

Demokrat parti adına görevlendirilen Türk kökenli Amerikalı Derya Taşkın'ın konuşması ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor

-10 yıldır Demokrat parti içinde faaliyet gösteren Amerikalı Türk Derya Taşkın, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden için New Jersey eyaletinde oy kullanacak 14 delegeden biri seçildi

NEW JERSEY (AA) – ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan işkadını Derya Taşkın, ülkede resmi olarak başkanı seçen 538 seçiciler kurulu üyeliğine Demokrat parti adına görevlendirilen ilk Türk kökenli Amerikalı oldu.

Taşkın, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris için New Jersey eyaleti adına oy kullanacak 14 delegeden biri seçildi.

Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır Amerika'da yaşadığını, uzun yıllar Demokrat Parti içinde değişik pozisyonlarda aktif olarak çalıştığını belirtti.

Taşkın, "Bu göreve gelecek kişileri eyalet parti yönetimi seçiyor. Benim seçilmem de bir günde olmadı, 10 yıllık bir parti geçmişimin sonucu, partimin bana duyduğu güvenle delege seçildim." ifadelerini kullandı.

Delege olarak seçildiğini ilk öğrendiğinde çok sevindiğini belirten Taşkın, "O an yanımda annem babam vardı, çok heycanlandım. Annem önce anlamadı, 'Bu ne?' diye sordu, ona ABD başkanını seçmede popüler oy ile delege oyunun farkını anlattım, çok mutlu olduk. Partide geçen bu kadar yılın emeğini almak güzel bir duygu, onur verici" dedi.

-"Biden geldiğinde iki ülke ilişkilerinde bir problem olacağını düşünmüyorum"

Taşkın, Biden döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerileyeceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biden geldiğinde iki ülke ilişkilerinde bir problem olacağını düşünmüyorum, çünkü iki güçlü müttefik NATO ortaklığı var. Biden NATO'nun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Evet, ocak ayında Biden'ın bazı söylemleri oldu ama bu lobilerin daha aktif çalışması, bizim de belki biraz pasif kalmamızın sonucu olabilir. Çok güzel çalışmalarla Biden'ın ve ekibinin fikirlerini değiştirip Türkiye-Amerikan ilişkilerini daha iyi bir noktaya getirebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye güçlü bir ülke, NATO müttefiki, kim gelirse gelsin bunu gözardı edemeyecektir."

Son yıllarda Amerikalı Türklerin siyasi alanda güzel adımlar atmaya başladığına dikkat çeken Taşkın, "Cumhuriyetçi veya Demokrat olması fark etmiyor, kim aday olursa olsun destekliyoruz. Bu çalışmalar gurur verici. Herkes bulunduğu eyalette bir şeyler yapması lazım." diye konuştu.

Taşkın, 10 Aralık'ta New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da kendisinin de içinde bulunduğu 14 delegenin Biden ve yardımcısı Kamala Harris için oylarını resmen kullanacakları bilgisini paylaştı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor. Seçmenler sandıkta esasen doğrudan başkan adayına değil, eyaletin bu Seçiciler Kurul üyelerine oy veriyor. Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, önceden belirlenen bu delegeler daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor. 538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

NEW JERSEY - ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor
NEW JERSEY - ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor
NEW JERSEY - ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor
NEW JERSEY - ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, New Jersey, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEW JERSEY - ABD'de yeni başkanı belirleyecek 538 delege arasında ilk kez bir Türk bulunuyor - Son Dakika


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