ABD'de yeni Beyaz Saray Sözcüsü, Kayleigh McEnany oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de yeni Beyaz Saray Sözcüsü, Kayleigh McEnany oldu - Son Dakika

ABD'de yeni Beyaz Saray Sözcüsü, Kayleigh McEnany oldu

6 saat önce

ABD'de Stephanie Grisham'dan boşalan Beyaz Saray sözcülüğüne, Başkan Donald Trump'ın Seçim Kampanyası Sözcüsü Kayleigh McEnany'in atandığı bildirildi.

ABD'de yeni Beyaz Saray Sözcüsü, Kayleigh McEnany oldu, System.String[]

ABD'de Stephanie Grisham'dan boşalan Beyaz Saray sözcülüğüne, Başkan Donald Trump'ın Seçim Kampanyası Sözcüsü Kayleigh McEnany'in atandığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Stephanie Grisham'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan Beyaz Saray sözcülüğü görevine Kayleigh McEnany getirildi.

Bir dönem CNN televizyonunda yorumculuk yapan 31 yaşındaki McEnany, 2017'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi sözcülüğü görevine getirilmişti.

McEnany, geçen yıl şubat ayında Trump'ın Seçim Kampanyası sözcülüğüne atanmıştı.

Beyaz Saray basın ekibine iki atama daha

Açıklamada, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Alyssa Farah'ın da Stratejik İletişim Direktörü olarak atandığı kaydedildi.

Ayrıca, geçen hafta görevine başlayan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un Başdanışmanı Ben Williamson'ın da Beyaz Saray ekibine katıldığı belirtildi.

Williamson, Beyaz Saray'da İletişim Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Trump yönetimindeki ilk Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ilk basın toplantısına 2 saat geç kalmış ve muhabirlere karşı adeta bir savaş başlatmıştı. Spicer, bu görevi sadece 182 gün yürütebilmişti.

Spicer'dan sonra koltuğa oturan ve Beyaz Saray Sözcülüğünü yaklaşık 2 yıl yürüten Sarah Sanders'ın geçen yıl haziranda görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Grisham, görevi boyunca hiç basın toplantısı yapmamış, bu kararı ile sık sık eleştirilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:06 Kaynak: AA

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