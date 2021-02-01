ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi - Son Dakika

ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi

01.02.2021 00:14

ABD'de göreve yeni başlayan Joe Biden, seçim sürecinde sık sık terör örgütü YPG/PKK'ya göz kırpan açıklamalarını eyleme dönüştürdü. Bu kapsamda Washington yönetimi, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütüne 240 tır dolusu silah ve mühimmat gönderdi.

Joe Biden'ın Amerikan başkanlığına gelmesiyle son bir ayda Suriye ve Irak'taki dengeler değişmeye başladı.

Biden yönetimi, Trump tarafından askıya alınan planları tekrar masaya koydu. Son bir ayda bölgedeki PKK'lı teröristlere 240 tır dolusu silah ve mühimmat yardımı yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELE BAŞI İŞ BİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Bu gelişme sonrası Suriye'nin kuzeydoğusunda yuvalanan terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin de El Arabiya'ya verdiği röportajda ABD ile yeni bir program hazırladıklarını itiraf etti. Terör örgütü elebaşı Şahin, ABD yönetiminden kimlerle görüştüğü ya da nasıl bir program hazırlanacağına dair detay vermedi.

ABD ASKERİ DERİK KIRSALINDA DEVRİYE ATTI

Amerikan askerleri uzun bir aradan sonra Suriye'de etkisini arttırmaya başladı. Genelkurmay ve Dışişleri'ne yeni isimler isimler atanırken ABD askeri Suriye'nin kuzeyinde Derik kırsalında devriye attı.

Şırnak'ın karşısındaki Derik'te PKK uzantısı YPG ve SDG'ye gönderilen mühimmatlar arasında zırhlı araçlar da var.

YPG VE ŞAM REJİMİ ARASINDA ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Bu durum sahadaki dengeleri daha da değiştirme potansiyeline sahip. ABD'nin devreye girmesiyle Şam yönetimi ve YPG arasındaki çatışmaların da arttığı bilgisi geliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BOMBALI SALDIRILAR

Öte yandan terör örgütünün masum sivilleri hedef aldığı alçak saldırılar da düğmeye basılmışçasına artış gösterdi. Önce Afrin ardından Elbab ve Azez'de onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılar gerçekleşti.

ABD'de yeni göreve gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 TIR mühimmat gönderdi
ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri, Mühimmat, Terör, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı
Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:59
20 gün önce doğum yapan Meryem Uzerli kızlarının fotoğrafını paylaştı, beğeni yağdı 20 gün önce doğum yapan Meryem Uzerli kızlarının fotoğrafını paylaştı, beğeni yağdı         
22:36
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi         
22:28
Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı         
20:23
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
20:03
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 01:18:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei