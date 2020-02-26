ABD'de yeni konut satışları beklentiyi aştı - Son Dakika
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ABD'de yeni konut satışları beklentiyi aştı

6 saat önce

ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 7,9 artışla 764 bine ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de yeni konut satışları beklentiyi aştı, System.String[]

ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık yüzde 7,9 artışla 764 bine ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artış gösterdi. ABD'de bu dönemde 764 bin yeni konut satıldı.

Temmuz 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan konut satışları, piyasa beklentilerini de geride bıraktı.

Söz konusu veriye ilişkin ocak ayı beklentisi, konut satışlarının yüzde 3,5 artarak 710 bine yükselmesi yönündeydi.

Ayrıca, Aralık 2019 dönemine ilişkin yeni konut satışları, 694 binden 708 bine revize edildi.

ABD'de ocak ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatı ise yıllık yüzde 14 artışla 348 bin 200 dolar olarak kaydedildi.

Öte yandan, Mortgage Bankacılar Birliği verilerine göre, ABD'de haftalık konut kredisi başvuruları yüzde 1,5 yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:59 Kaynak: AA
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