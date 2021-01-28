ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı

28.01.2021 18:55
ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı, System.String[]

ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak 842 bine ulaştı ancak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak 842 bine ulaştı ancak piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. ABD'de bu dönemde 842 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden az artış gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 1,9 artışla 865 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,2 arttı. Ayrıca geçen yıl kasım ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 841 binden 829 bine revize edildi.

ABD'de yeni konut satışları 2020 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,8 artarak 811 bin oldu. Ülkede satılan yeni konut sayısı 2019'da 683 bin olarak kaydedilmişti.

Yeni konut satışlarındaki artışta, düşük faiz oranları ve artan talep etkili oldu.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 8 artışla 355 bin 900 dolara yükseldi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de yeni konut satışları geçen ay beklentileri karşılayamadı - Son Dakika Ekonomi


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