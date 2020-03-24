ABD'de yeni konut satışları şubatta düştü

ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 4,4 azalışla 765 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,4 azaldı. ABD'de bu dönemde 765 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden fazla bir düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2 azalışla 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14,3 yükseldi.

Ayrıca, ocak ayına ilişkin yeni konut satış rakamları 764 binden 800 bine revize edildi.

ABD'de şubat ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatının ise geçen yıla göre yüzde 7,8 artarak 345 bin 900 dolara yükseldiği kaydedildi.

Analistler, yeni konut satışlarının, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileriyle gelecek aylarda daha çok azalabileceğini belirtiyor.