ABD'de yeni korona virüs testine FDA'dan onay - Son Dakika
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ABD'de yeni korona virüs testine FDA'dan onay

6 saat önce

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Rutgers Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk tükürük tabanlı testi onayladı.

ABD'de yeni korona virüs testine FDA'dan onay, System.String[]

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Rutgers Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk tükürük tabanlı testi onayladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), korona virüs salgını ile mücadelede vaka sayısının en aza indirilmesini amaçlayan ilk tükürük testini onayladı. Rutgers Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni testte daha önce yapılan boğazdan örnek alınması yerine hastalık şüphesi taşıyan kişinin test tüpü içerisine bırakacağı tükürük örneği kontrol ediliyor. ABD'de onaylanan ilk tükürük tabanlı test olma özelliği taşıyan yeni uygulama sağlık çalışanlarının test sırasında enfekte olmasını engelliyor.

Rutgers tarafından geliştirilen yeni test ile ilk aşamada günde 10 bin kişi test edilebilecek. FDA'dan gelen kabul mektubunda bu testlerin sadece medikal kurumlarda ve eğitimli personel tarafından uygulanmasına izin verildi. ABD'de henüz ev tipi bir test yöntemi bulunmuyor.

Rutgers Üniversitesinde testi geliştiren laboratuvarın yöneticisi Andrew Brooks "Test, sağlık çalışanlarının hastalık semptomplarını gösteren biri ile karşı karşıya gelmemesini sağlayacak" dedi.

ACİL DURUM KANUNU ÇERÇEVESİNDE ONAYLANDI

Test, ABD genelinde FDA ve federal kurumlara verilen ve korona virüs salgını ile ilgili yapılacak çalışmalara daha hızlı onay verilmesini sağlayan karar uyarınca çok hızlı bir şekilde onaylanırken, yeni geliştirilen testin 60 kişi üzerinde denenmesinden sonra yüzde yüz başarı göstermesi ile kabul edildi.

HER TESTE İHTİYAÇ VAR

ABD genelinde korona virüs vaka sayısı 587 bin 173'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 644'e yükselirken yeni kabul edilen teste yönelik açıklama yapan John Hopkins'den Dr. Amesh Adalja "Her şart altında her türlü seçeneğinizin olmasını istersiniz. Böylece kabul edilebilir her türde olabildiğince fazla test yapma seçeneğiniz olur" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:15 Kaynak: İHA

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