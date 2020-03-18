ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi

30 dakika önce

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Kaliforniya'da 12 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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