ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 948... - Son Dakika

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 948 artarak 165 bin 92'ye yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 16:57

Kaynak: AA

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