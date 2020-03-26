ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise... - Son Dakika

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ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise...
57 dakika önce
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı.
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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