ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155... - Son Dakika

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155...
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155 bin 330'a yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155 bin 330'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 05:01
Kaynak: AA
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