ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12... - Son Dakika

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ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12...
6 saat önce
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:02 Kaynak: AA
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