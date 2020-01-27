ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi

49 dakika önce

NEW ABD'de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

NEW ABD'de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, California ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.

ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 5'e yükselmiş oldu.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında şimdiye kadar 56 kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenenlerin sayısı ise neredeyse 2 bine ulaştı.

ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, California, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: NBA efsanesi Kobe Bryant helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti
Son dakika: Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler! Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter'da yazdı Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 02:33:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]