ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak... - Son Dakika

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ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak...
6 saat önce
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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