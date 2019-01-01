Son Dakika Haberleri: ABD'de Yeni Yıl Kutlamaları - New

ABD'de Yeni Yıl Kutlamaları - New

15 dakika önce

ABD'nin New York eyaleti yeni yıla havai fişek gösterisiyle girdi.

ABD'nin New York eyaleti yeni yıla havai fişek gösterisiyle girdi. Özgürlük Heykeli çevresinde atılan havai fişekler, New Jersey'den gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:55 Kaynak: AA

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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