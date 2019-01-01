ABD'de Yeni Yıl Kutlamaları - New
15 dakika önce
ABD'nin New York eyaleti yeni yıla havai fişek gösterisiyle girdi.
ABD
'nin New York
eyaleti yeni yıla havai fişek gösterisiyle girdi. Özgürlük Heykeli çevresinde atılan havai fişekler, New Jersey
'den gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:55 Kaynak: AA
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