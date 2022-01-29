ABD'de yerlilere gönderilecek ücretsiz Kovid-19 testleri halka ulaşamayabilir - Son Dakika

ABD'de kırsal kesimlerde yaşayan yerlilere gönderilecek ücretsiz Kovid-19 testlerinin halka ulaşamayabileceği belirtiliyor.

Voanews'in haberine göre, New Mexico gibi kırsalda yaşayanlara da gönderileceği duyurulan Kovid-19 test kitlerinin, bölge halkının posta kutularının bulunmadığı ve evlerinin numaralandırılmadığı gerekçesiyle bölge sakinlerine ulaşması mümkün gözükmüyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New Mexico'nun Vanderwagen gibi bazı bölgeleri ülkenin en geri kalmış yerleşim yerleri arasında bulunurken bölgede bazı postaneler de kapalı durumda.

CDC, 19 Ocak'ta hane başına 4 ücretsiz test talep edilebilen "COVIDTests.gov" internet sitesini uygulamaya koyarken; elektrik, internet ve su hizmetinin dahi bulunmadığı bölgelerde halkın test talebini yapamayabileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, bölge halkına testlerin dağıtılmasında karışıklık yaşanacağı ve bölgeye ulaştırılacak testlerin ise adil şekilde dağıtılamayacağı uyarısında bulunuyor.

ABD'de bulunan yerlilerden Navajo Milleti Başkanı Jonathan Nez, Başkan Joe Biden yönetiminin çalışmaların memnuniyet duyduklarını ancak yerlilerin sorunlarının çözülmesi için daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Navajo'da şimdiye kadar 48 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken salgına bağlı 1612 can kaybı kaydedildi.

Biden, Aralık 2021'de Kovid-19'la mücadele kapsamında ABD'lilere 500 milyon adet evde yapılabilen test kiti dağıtılacağını açıklamıştı.