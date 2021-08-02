ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu

NEW ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

NEW ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Beyaz Saray Kovid-19 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'de Kovid-19'a karşı en az bir doz aşı yaptıran yetişkin nüfusun oranının yüzde 70'e ulaştığını bildirdi. Biden yönetimi, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefine bir ay gecikmeli ulaşmış oldu. ABD'de Hindistan'da görülen Delta varyantının hızla yayılması nisan ayından beri düşüşte olan aşılanma oranını tekrar hızlandırdı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, günlük Kovid-19 vaka sayıları 70 binin üzerine çıktı. Ülke genelinde ise 191 milyon 818 binden fazla kişiye ilk doz, 164 milyon 919 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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