ABD'de yıl sonundan itibaren ücretsiz Kovid-19 aşısı kampanyasına başlanacağı iddiası - Son Dakika

ABD'de yıl sonundan itibaren ücretsiz Kovid-19 aşısı kampanyasına başlanacağı iddiası

NEW ABD'de federal hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

ABD'de yıl sonundan itibaren ücretsiz Kovid-19 aşısı kampanyasına başlanacağı iddiası, System.String[]

NEW ABD'de federal hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

Associated Pressin (AP) haberine göre, Kongre'ye sunulan bir raporda, ABD'deki federal sağlık kurumları ve Savunma Bakanlığının yıl sonundan itibaren başlayacak aşı kampanyası için detaylı bir plan hazırladığı kaydedildi.

Raporda, kampanyanın kapsam ve karmaşıklık açısından mevsimsel grip veya önceki salgınlarla ilgili aşılardan çok daha geniş olacağı, aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verileceği bildirildi.

Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşıların ücretsiz dağıtılacağı ve aynı firmanın aşısının 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verileceği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerden 1 ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları istenirken, söz konusu aşı kampanyasının 2'nci ve 3'üncü aşamalarının ise bütün ülkeyi kapsayacağı vurgulandı.

Kovid-19 aşısı kampanyasında siyasi amaç şüphesi

Beyaz Saray'ın desteklediği girişim "Warp Hız Operasyonu" çatısı altında gerçekleştirileceği belirtilen aşı kampanyasının şu ana kadar tartışılan planların en detaylısı olduğuna işaret edilirken, haberde, kampanyanın kamuoyunda yine de şüphe ile karşılandığı değerlendirmesine yer verildi.

Hükümetin Kovid-19 aşısını, 4 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde siyasi amaçlarla aceleye getirmeye çalıştığı yönündeki yorumlara işaret edilen haberde, AP'nin mayıs ayında gerçekleştirdiği ankete atıfla, hükümete güvenmeyen Amerikalıların yüzde 20'sinin aşı yaptırmak istemediğine, yüzde 31'inin de kararsız olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, kamuoyundaki şüpheler üzerine yaptığı açıklamada, Amerikalıların en kısa sürede ve güvenle aşıya erişimleri için çalıştıklarını belirterek, "Amerikalılar aşı geliştirme sürecinin tamamen bilim ve veriler tarafından yönlendirildiğini bilmeli." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kongre, Grip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de yıl sonundan itibaren ücretsiz Kovid-19 aşısı kampanyasına başlanacağı iddiası - Son Dakika

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