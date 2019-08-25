Son Dakika Haberleri: abd'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

abd'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı

1 saat önce

ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı.

abd'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı, System.String[]
ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı. O ağaca yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

ABD'nin George eyaletindeki Atlanta şehrinde düşen yıldırım 6 öğrenciyi yaraladı. Öğrencilerin PGA Golf Kursu'na katıldıkları, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındıkları belirtildi. Yıldırımın ise sığındıkları ağacın üzerine düştüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Yıldırımın düşme anı


Amerika Birleşik Devletleri, Atlanta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan "Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu" açıklaması
Oyuncu Can Yaman, Televizyonun Star Adamı yarışmasında rakiplerini solladı Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 11:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: abd'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]