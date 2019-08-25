ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralı
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ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralıABD, (DHA)- ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:31 Kaynak: DHA
ABD'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü 6 yaralı
ABD, (DHA)- ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı. O ağaca yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
ABD'nin George eyaletindeki Atlanta şehrinde düşen yıldırım 6 öğrenciyi yaraladı. Öğrencilerin PGA Golf Kursu'na katıldıkları, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındıkları belirtildi. Yıldırımın ise sığındıkları ağacın üzerine düştüğü belirtildi.
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