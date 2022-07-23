ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı - Son Dakika
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ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı

23.07.2022 10:34
ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı

ABD'nin Texas eyaletinde yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbininin kanadı alevlere teslim oldu.

ABD'nin Texas eyaletinde yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbininin kanadı alevlere teslim oldu.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Crowell'de bulunan bir rüzgar türbinine yıldırım düştü. Bölgedeki baz istasyonunda çalışan bir şahıs, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yıldırımın isabet etmesiyle önce türbinin kanatlarından biri yanarken, alevler daha sonra diğer kanada da sıçradı. Bir süre daha dönen rüzgar türbini, gücü kesilince durdu. - TEXAS

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı - Son Dakika
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