ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi - Son Dakika

ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi

6 saat önce

ABD'de cinayet suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin daha cezası infaz edildi.

ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi, System.String[]

ABD'de cinayet suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin daha cezası infaz edildi. Ülkede yılbaşından bu yana iki mahkumun idamı gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde cinayetten hüküm giymiş bir mahkum idam edildi. İdam, 66 yaşındaki mahkum Donnie Lance'e zehir enjekte edilerek gerçekleştirildi. Böylece ABD'de yıl başından bu yana ikinci idam cezası infaz edilmiş oldu.


Lance 1997'de eski karısını tabancayla kafasına ateş ederek, eski karısının birlikte yaşadığı kişiyi de aynı tabancayla darp ederek öldürmekten hüküm giymişti. Savcı, Lance'in karısını boşanmadan önce kendisini terk etmesi halinde öldürmekle tehdit ettiğini, çiftin ayrılmasından sonra da tehditlerini sürdürdüğünü belirtmişti.


İki kez cinayet işlemekten idama mahkum edilen Lance'in avukatları cezanın infazının engellenmesi için 20 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Ancak üst mahkeme avukatların müvekkillerine DNA testi yapılması ve davanın yeniden görülmesi talebini reddetti. Bunun üzerine idam gerçekleştirildi.


ABD'de yılın ilk idam cezası 15 Ocak'ta Teksas'ta infaz edildi. Karısını öldürmekten hüküm giyen 64 yaşındaki bir kişinin idamı gerçekleştirildi.


Geçen yıl ABD'de, dokuzu Teksas'ta olmak üzere, toplam 22 kişi idam edilmişti.


AFP/ TY,SSB


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi Trump: Onu dinleseydim, şu an 6'ncı dünya savaşındaydık ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:42:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]