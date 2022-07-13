ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...

Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde merakla beklenen veriler tek tek açıklanıyor. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti.

YILLIK BAZDA TÜFE 9.1'LE ZİRVEYE ULAŞTI

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.

75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI MASADA

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkabileceğini söylerken bir başka jumbo hamleye desteğini yineledi.

Bostic, Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda oldukça rahatım. Ekonominin bir sonraki hamleye dayanabileceğinden eminim. 75 baz puanlık bir artışı desteklerim" ifadelerini kullandı.