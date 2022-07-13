ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı... - Son Dakika
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ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...

13.07.2022 15:40
ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...

Küresel enflasyon ABD'yi derinden sarsmaya devam ediyor. "Süper Güç" diye adlandırılan ülkede merakla beklenen Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Enflasyonun 41 yıllın ardından zirveye ulaştığı ABD'de yıllık TÜFE yüzde 9,1 ile beklentileri çok üzerinde geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde merakla beklenen veriler tek tek açıklanıyor. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti.

YILLIK BAZDA TÜFE 9.1'LE ZİRVEYE ULAŞTI

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.

75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI MASADA

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkabileceğini söylerken bir başka jumbo hamleye desteğini yineledi.

Bostic, Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda oldukça rahatım. Ekonominin bir sonraki hamleye dayanabileceğinden eminim. 75 baz puanlık bir artışı desteklerim" ifadelerini kullandı.

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