ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletindeki Lakeland Lisesi'nde yaşananlar büyük tepki çekti. Lisede yedek İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 20 yaşındaki Ayanna Davis isimli kadın, bir süreden bu yana 16 yaşındaki öğrencisiyle oldukça yakın görünüyordu. Ancak ikili arasında yaşananlar, sosyal medyada paylaşılan bir videodan sonra ortaya çıktı.

BİRLİKTELİK ANLARINI PAYLAŞTILAR

16 yaşındaki öğrenci, popüler bir sosyal medya uygulamasında öğretmeniyle birlikte olduğu anların videosunu paylaştı. Bu video kaydının ardından harekete geçen Polk County Şerif Ofisi, Ayanna Davis'i acil olarak gözaltına aldı.

OKUL FUTBOL TAKIMININ HEPSİ GÖRDÜ

Söz konusu olayın, bir öğrencinin ihbarıyla ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca videoyu, okul futbol takımının hepsinin gördüğü ve bu konunun geniş bir çevreye yayıldığı ifade edildi.

POLİSLER VİDEOYU İZLEYEMEDİ

3 Aralık'ta öğretmenle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, video kaydının silinmesi nedeniyle kaydı göremediklerini ancak soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Ayanna Davis isimli öğretmen, 11 Aralık'ta öğrencisine karşı suç işlemek ve cinsel saldırı suçlarından hakim karşısına çıkarıldı. Polisin mahkemeye sunduğu raporda öğretmenle ilgili, "Bu, cinsel ilişki yasalarının açık bir ihlalidir. Öğretmen kurbanı üzerindeki gücünü kullandı ve bu durumdan kendi çarpık zevki için yararlandı" ifadelerine yer verildi.

60 BİN DOLARLIK KEFALET

Mahkeme heyeti, Davis isimli öğretmen hakkında 60 bin dolarlık kefalet belirledi. Genç öğretmenin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 10 Ocak 2022'de görülecek.