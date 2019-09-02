Son Dakika Haberleri: Abd'de yolcu gemisinde yangın: 34 ölü
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Abd'de yolcu gemisinde yangın: 34 ölü

9 saat önce

ABD'de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı.

ABD'de yolcu gemisinde yangın: 34 ölü

ABD, (DHA)- ABD'de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangında 34 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 23 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yetkililer, 5 mürettebatın kurtulduğunu; 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gemide kaç yolcunun bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmazken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Santa Cruz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
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